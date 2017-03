Peugeot 3008 este Car of the Year 2017 în Europa

Peugeot 3008 a fost încoronat European Car of the Year 2017 (Mașina anului 2017 în Europa), titlu decernat conform tradiției cu 24 ore înainte de prima zi de presă a Salonului Auto de la Geneva.

Peugeot mai are în palmares alte patru premii European Car of the Year, obținute în 1969, 1988, 2002 și 2014, cu modelele 504, 405, 307 și 308. Victoria obținută de crossoverul de clasă compactă încununează o zi istorică pentru grupul francez PSA Peugeot-Citroen, care în această dimineață a anunțat oficial și preluarea brandului german Opel. CITEȘTE MAI MULT DESPRE TRANZACȚIE AICI.

Peugeot 3008, crossoverul de clasă compactă al casei franceze, construit pe noua platformă modulară EMP2 și înzestrat cu o gamă de motorizări eficiente, exclusiv turbo (”best in class” la capitolul emisii), a a reușit să devanseze alte șase finaliste, printre care s-au numărat sedanul de clasă medie Alfa Romeo Giulia, modelul de segment B Citroen C3, limuzina de clasă mare Mercedes-Benz E-Class, citadina Nissan Micra, crossoverul de clasă mică Toyota C-HR și duetul Volvo S90 / V90.

Lupta a fost strânsă până în ultimul moment, Peugeot 3008 câștind titlul Car of the Year 2017 cu un scor de 319 puncte, în timp ce al doilea clasat, Alfa Giulia, a primit 296 puncte. Pe locul trei s-a situat noul Mercedes E-Class, cu 197 puncte, urmat de Volvo S90 / V90 (172 puncte), Citroën C3 (166 puncte), Toyota C-HR (165 puncte) și Nissan Micra (135 puncte).

Anul trecut, titlul a fost câștigat de noul Opel Astra, care a surclasat Skoda Superb şi Volvo XC90, iar în 2015 învingătorul a fost VW Passat. Din juriul prestigiosului concurs „Mașina Anului în Europa” fac parte 58 de membri din presa de specialitate, originari din 22 țări europene.