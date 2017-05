Programul Rabla 2017 începe pe 18 mai. CE NOUTĂȚI ADUCE

Programul Rabla 2017 începe oficial pe 18 mai, dată de la care persoanele fizice și juridice vor putea accesa ambele ramuri ale programului, „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus”.

„Am promis că atât „Rabla Clasic", program aflat la a 13-a ediție, cât și „Rabla Plus" vor avea proceduri rapide. Românii persoane fizice și juridice pot accesa cele două programe începând de săptămâna viitoare (joi, 18 mai n.r.)", a anunțat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

În 2017, valoarea primei de casare pentru Programul Rabla Clasic va rămâne de 6.500 de lei. La prima de casare se adaugă și un bonus suplimentar de 1.500 lei, pentru vehiculele care emit mai puțin de 98 g CO2/km.

Cea mai mare noutate din acest an se referă la subvenția pentru cumpărarea de mașini electrice și hibride. Astfel, Programul Rabla Plus va aduce în acest an un ecobonus de 10.000 euro, pentru achiziția de modele 100% electrice, respectiv de 20.000 lei, echivalentul a 4.400 euro, pentru cumpărarea unei mașini cu propulsie hibridă de tip plug-in. Bonusul va fi acordat doar pentru modelele care emit mai puțin de 50 grame de dioxid de carbon pe kilometru.

Interesant este că pentru a beneficia de ecobonusul aferent programului Rabla Plus, cumpărătorul nu este obligat să caseze o mașină veche. În plus, reducerea poate fi cumulată și cu voucherul de 6.500 lei oferit în cadrul programului Rabla Clasic, dacă se casează și un automobil vechi.

„Noutatea în acest program este că persoanele care vor să acceseze finanțare prin „Rabla Plus” și au acasă o mașină mai veche de 8 ani nu trebuie neapărat să o caseze. Ei pot merge direct la dealer și să solicite subvenția de 10.000 de euro. În schimb, cetățenii care au acasă o mașină mai veche de 8 ani și vor să o caseze, pot adăuga la cei 10.000 de euro, încă 6.500 de lei obținuți din casare”, a explicat ministrul Mediului. Oficialul a precizat, totodată, că în cazul achiziției de mașini ecologice hibrid plug-in se va acorda în acest an o subvenție de 4.500 de euro. La această sumă se poate adăuga încă 6.500 de lei în cazul în care beneficiarul dorește să își caseze mașina mai veche de 8 ani”, explică ministrul Mediului.

Începând cu ediția 2017 a Programului Rabla Plus, apare, însă, și o condiție esențială pentru ca prima să poate fi accesată. Astfel, anul acesta, bonusul va fi acordat doar pentru modelele care emit mai puțin de 130 grame de dioxid de carbon pe kilometru.