Preturi Renault Talisman. În România de la 21.800 euro

Preturi Renault Talisman. Disponibilă în România de la 21.800 euro, noua limuzină de clasă medie a casei franceze aspiră la un loc de frunte în segmentul dominat de best-seller-ele VW Passat şi Ford Mondeo.

Talisman va fi oferit în compania unei palete de patru motorizări, una pe benzină şi trei diesel: un turbo pe benzină de 1,6 litri cu 200 CP, economicul 1.5 dCi de 110 CP şi două iteraţii de putere ale aceluiaşi dCi de 1,6 litri, creditate cu 130 şi 160 CP.

Cea mai eficientă, dar și cea accesibilă versiune din gamă va fi unitatea alimentată cu motorină, în iteraţia entry-level de 110 CP. Aceasta consumă doar 3,4 l/100 km și emite 95 g CO2 per kilometru. O treaptă mai sus regăsim dieselul de 1,6 litri și 130 CP, cu un preț de ponire de 22.900 euro, ceea ce se traduce printr-un ecart de 1.100 euro față de modelul 1.5 dCi. Ambele modele vin cu transmisie manuală, cu șase trepte. Pentru versiunea de 160 CP, socotelile pornesc de la 27.550, aceasta fiind, de asemenea, oferită exclusiv în compania unei transmisii automate EDC cu șase rapoarte.

Fanii benzinei trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 29.900 euro, în condițiile unui consum mediu mai mare, estimat la 5,8 l/100 km. Prețul mare este consecința disponibilității acestui motor doar în varianta de top, Intens, alături de o cutie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte.

Cu un ampatament generos de 2,81 metri, urmaşul Lagunei promite spaţiu interior regesc pentru cinci pasageri, în lumina unor dimensiuni exterioare situate la graniţa dintre clasa medie şi cea mare. Lungimea măsoară 4,85 metri, lăţimea 1,87 metri, iar înălţimea, 1,46 metri. Portbagajul este şi el demn de o limuzină de talia lui Talisman: 608 litri.

Cel puţin iniţial, Renault Talisman nu este disponibil şi cu tracţiune integrală. Renault oferă, totuşi, pentru modelele de vârf Intens şasiul 4Control (1.250 euro) cu direcţie integrală şi amortizoare adaptive, alături de sistemul Multisense (serie) ce permite configurarea direcţiei, suspensiei, motorului şi cutiei de viteze în patru trepte – Eco, Comfort, Neutral şi Sport.

Renault Talisman va putea comandat în trei niveluri de echipare, Life, Zen și Intens. Standard se oferă faruri de zi cu tehnologie LED, cruise control, frana de parcare asistata, sistem de asistenta la pornirea din rampa, senzori de ploaie si de lumina, tablou de bord digital TFT 7’’, oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante, climatizare automata bi-zona cu senzor de toxicitate, Stop&Start.

Nivelul de echipare ZEN aduce in plus fata de prima versiune sistemul Multi-Sense, scaun pentru sofer reglabil manual pe inaltime cu reglaj electric lombar si functie de masaj, scaun pentru pasagerul din fata reglabil manual pe inaltime si lombar, senzori de parcare fata/ spate, geamuri electrice fata si spate cu impuls, volan si schimbator de viteze imbracate in piele, Renault R-Link 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 7”si jante de aliaj Bayadère de 17”.

În fine, modelele de top INTENS vin cu faruri full LED PURE VISION cu functie cornering light si stopuri spate tip LED cu efect 3D, senzor de avertizare pentru unghiul mort, sistem de inchidere si demaraj “maini libere” tip “Full Magic”, lumina de intampinare sub oglinzile exterioare, scaun pentru sofer reglabil electric, cu functie de memorare si reglaj electric lombar, functie de masaj si ventilatie, scaun pentru pasagerul din fata reglabil electric, cu reglaj electric lombar, functie de masaj si ventilatie, scaune fata si volan cu functie de incalzire, sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 8,7”, ambianta de lumini interioare si jante de aliaj Duetto de 18”.

Bineînţeles, Talisman este înzestrat şi cu gadgeturile fără de care un model complet nou nu mai poate sta mândru în faţa rivalilor, în ziua de astăzi: sistem de infotainment R-Link 2 cu conexiune la internet şi touchscreen în format landscape de 7 inch pentru Life (650 euro) și Zen (serie), respectiv în stil portrait de 8,7 inch pentru Intens, faruri cu LED-uri Pure Vision (650 euro la Zen și serie pentru Intens) şi un sistem audio profesional Bose (417 euro).