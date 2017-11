Fii expert în alegerea cămășilor HULBER

HULBER este un brand de cămăși prezent pe piața din România din 2012. Calitatea și varietatea definesc specificul cămășilor realizate din cele mai fine țesături care satisfac și cei mai pretențioși clienți.

Pentru că ne-am propus să fim experți și în eleganță, am stat de vorbă cu domnul Alin Merer, Manager General al HULBER, de care am înțeles că HULBER nu înseamnă doar o cămasă, HULBER înseamnă atitudine și eleganță.

AUTOEXPERT: Cum a pornit Hulber? De unde această pasiune?

ALIN MERER: Hulber a apărut ca brand în 2012. Până la această dată eu eram un consumator de cămăși, tipul corporatist care în fiecare săptămână dorea ceva nou, o cămașă mereu altfel, o cămașă care să vină bine din punctul de vedere al croiului, dar să fie și plăcută din punct de vedere al designului. Aveam cațiva furnizori consacrați în marile mall-uri, dar oferta era oarecum limitată raportată la nevoile mele.

Astfel am identificat această nișă, iar Hulber a apărul nu neapărat din pasiune, cât din necesitate acoperind asfel o nevoie. Am găsit parteneri cu expertiză pe partea de producție de cămăși și am părăsit mediul corporatist concentrandu-mă pe dezvoltarea organică a brandului, a produsului, folosind expertiza mea de marketing de peste 15 ani. Am pus astfel și bazele unui magazin online specializat în comercializarea de cămăși fiind cumva pionieri din acest punct de vedere.

AUTOEXPERT: Cu ce vă diferentiați față de ceilalți producători de camăși?

ALIN MERER: Pe lângă calitatea și flexibilitatea produselor aș menționa platforma noastră de vânzare online. Mă refer aici la calitatea pozelor care încearcă să reproducă cât mai fidel produsul final fără a induce în eroare cupărătorul, la explicațiile pe care le oferim despre produs, la posibilitățile de personalizare chiar pe site-ul nostru a cămășilor (monograma, de exemplu) și nu în ultimul rând, la tehnologia pe care este construit site-ul care oferă o securitate înaltă a datelor clienților.

AUTOEXPERT: Care este profilul clientului dumneavoastră?

ALIN MERER: Clientul nostru este clientul care își dorește un produs de calitate, la un preț corect, un produs pe care nu-l mai găsește în altă parte. Mă refer aici la cămașile cu design concepute și realizate de noi până în cele mai mici detalii. Clienții noștri sunt aproape în egală măsură bărbați și femei, acestea din urmă cumpărând cămași personalizate pentru barbații din viața lor. Sunt persoane care lucrează în mediul corporatist, proprietari de afaceri, avocați, notari, doctori, profesori, etc. În ultimul timp am observat și un segment bine reprezentat de clienti din mediul rural.

AUTOEXPERT: Cum definiti eleganța unui bărbat? Ține de caracter sau mai degrabă de ținută?

ALIN MERER: Cred că eleganța nu are nimic comun cu caracterul. Poți să fii o persoană foarte elegantă în ton cu ultimele tendințe ale modei însă caracterul poate să fie deficitar. Cred că eleganța și stilul în primul rând sunt generate de atitudine. Apoi vine felul în care te îmbraci. Am văzut o atitudine incredibilă afișata de unele persoane de la care nu aveam niciun fel de așteptări. Dacă ai atitudinea care trebuie, cămășile noastre cu siguranță te ajută să o conturezi, să o definești.

AUTOEXPERT: Propuneți noi culori, noi combinații de culori sau acestea vin în urma cererilor clienților?

ALIN MERER: În fiecare săptămână avem produse noi. Luam în calcul părerile clienților însă foarte mulți așteaptă propunerile noastre care de multe ori sunt altfel decât cele oferite de alți producători de cămăși. Avem într-adevar foarte multă varietate în cămășile noastre, foarte multă culoare, foarte mult design.

AUTOEXPERT: Vorbiți-ne despre materialele folosite, dar și despre detaliile atât de elegante care definesc produsul final.

ALIN MERER: Țesăturile sunt în cea mai mare măsură din fibră naturală, iar toate accesoriile folosite sunt de o calitate deosebită începând cu ața, nasturii, inserțiile folosite pentru gulere și manșete și terminând cu modul de împachetare al produsului. Detaliile de design folosite sunt generate atât de varietatea de garnituri folosite în individualizarea produselor, dar și din divesitatea de modele de gulere și manșete care definesc cămășile noastre.

AUTOEXPERT: Cum ați descrie Hulber folosind un singur cuvant?

ALIN MERER: Aș folosi un joc de cuvinte pe care l-am folosit încă de la lansarea platformei nostre online: www.hulber.ro și anume BIBLIOTECA DE CĂMĂȘI. Acesta spune totul despre produsul nostru.

www.hulber.ro este o bibliotecă de cămăși.