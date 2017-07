ATV Can-Am Outlander – Echipat pentru senzatii extreme

ATV Can-Am Outlander MAX Limited 1000R cel mai bine echipat ATV Bombardier si unul dintre cele mai rafinate ATV-uri de pe piata, te asteapta in showroom-ul de la ATVROM.ro, la un super-pret de achizitie. Afla cum poti beneficia si tu de mega-discounturile de partener!

Usor de remarcat datorita dotarilor standard superioare, modelul ATV Can-Am Outlander MAX Limited 1000R este conceput special pentru riderii pretentiosi incluzand suspensie spate ACS controlata pe aer cu amortizoare reglabile FOX Air Assist, jante din aluminiu de 14inch cu design special limited. Datorita unui GPS Garmin Montana 650T cu touchscreen, tehnologia de ultima generatie implementata in pachetul standard al vehiculului lucreaza pentru confortul transportului tau.

Cu un design care pare sa nu il impiedice sa avanseze, modelul ATV Can-Am Outlander X MR 570 este cel mai accesibil ATV de noroi de pe piata. Proiectat pentru a-ti permite sa abordezi cu incredere cele mai solicitante trasee cu apa adanca si noroi, datorita motorului cu snorkel, radiatorului repozitionat cu o putere de racire de pana la 22KW, anvelope de noroi cu profil accentuat, scarite speciale mud-riding, fara limitator de viteza inclus dar cu o servodirectie Tri-Mode DPS angajata pentru a reduce oboseala pe traseele mai lungi, modelul ATV Can Am Outlander X MR reprezinta un competitor serios in fata concurentei.

Tot din gama controlului sporit, se remarca modelul ATV Can-Am Outlander MAX DPS 450 T3 care asigura o directive precisa, datorita suspensiei fata cu brat dublu A cu geometria optimizata, suspensie spate TTI independent, tractiune superioara si un mai bun transfer al puterii la sol. Cu o motorizare Rotax 450, monocilindrica de 38cp si o capacitate de 427cc, cu tractiune selectabila 2WD/4WD si servodirectie Tri-Mode Dynamic Power Steering DPS, ATV-ul Can Am Outlander MAX se bucura de o manevrabilitate maxima.

Pentru un confort si siguranta sporita viziteaza gama de accesorii atv de la ATVROM.ro. Vizualizeaza dispozitivul tip grapa KIT AGRICOL cu o latime de 1,40m recomandat pentru lucrarile agricole solicitante. Fabricat dintr-un material de calitate, modelul ofera o durata de viata ridicata. Vezi Bara Proiectoare ATV-UTV Shark LED EPISTAR 40*3W 7200 lm 10-30V Combo cu raza de voltaj operare 10-30V DC si o durata de viata peste 30000 ore, cu o luminozitate intensa de 7200 lumeni. Gama de accesorii pentru gradina cuprinde Tocator purtat ATV cu motor Honda GX 390 pentru taiat iarba, buruienile si alte tipuri de vegetatie de pe gazoane, ideal si usor de remorcat cu ATV-ul.

Alege sa iti accesorizezi ATV-ul dupa bunul plac, adauga LUNETA UTV YAMAHA VIKING WS sau PARBRIZ UTV YAMAHA RHINO FULL FOLDING ce permite plierea pentru ventilarea cabinei UTV-ului.

