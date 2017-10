Gentlemen’s Corner lansează un produs inovator: cămașa care nu se pătează.

De 8 ani pe piața modei masculine, Gentlemen’s Corner a investit continuu în noi produse cât mai deosebite, construindu-și propriul stil prin seriozitate, inventivitate și calitate a serviciilor. Întotdeauna am urmărit să oferim cele mai bune produse la prețuri corecte, de aceea tot mai mulți clienți ne aleg de la an la an.

Această cămașă pentru bărbați are mai multe atuuri extraordinare:

rezistență la pete

rezistență la transpirație

se lucrează la comandă

este făcută din bumbac superfin.

Materialul folosit este un bumbac deosebit, patentat ca idee, care respectă toate normele europene, un bumbac foarte fin, care respiră și care are o proprietate extraordinară, și anume să nu se păteze, chiar dacă este stropit cu vin, cafea sau orice lichid colorat. Lichidul va aluneca pe suprafața cămășii, astfel protejându-ne de neprevăzut. Bumbacul ajută la dispersia transpirației, împiedicând apariția petelor de transpirație și a mirosurilor neplăcute.

Materialul acesta vine în 4 nuanțe – alb, bleu, albastru și dungi fine albastre și este un produs absolut inovator, care deschide calea unor noi tehnologii.

Gentlemen’s Corner își continuă propriul drum, îmbinând ultimele trenduri ale modei masculine cu elemente atemporale. La Gentlemen’s Corner tradiția, și anume croitoria, lucrul făcut manual, se completează perfect cu cele mai noi materiale, cu cele mai noi descoperiri din domeniul țesăturilor.

Vă așteptăm în magazinele noastre și pe www.gentlemenscorner.ro.

Gentlemen’s Corner vă propune cu ajutorul lui Andrei Ștefănescu, ambasadorul nostru, cămașa care vă ferește de neprevăzut.