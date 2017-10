Cifra de afaceri pentru segmentul de carburanți a crescut cu 19,46% în primul semestru

Robert Vass, Managing Director DKV Euro Service România, arată în cadrul acestui interviu unde se situează DKV Euro Service după primul semestru al anului 2017 – și care sunt noile divizii care pun bazele dezvoltării ulterioare a companiei germane.

25-10-2017 | DKV Euro Service a demarat, atât în 2016, cât și în 2017, proiecte importante care pun bazele dezvoltării ulterioare și care consolidează operațiunile existente. Robert Vass, Managing Director DKV Euro Service România, precizează în cadrul acestui interviu care este situaţia DKV Euro Service după primul semestru al anului 2017 și care sunt noile divizii cu ajutorul cărora dorește să își dezvolte activitatea de bază pe termen mediu și lung.

Domnule Vass, cum evoluează actualul exercițiu financiar?

Comparativ cu anul precedent, în toate ţările importante înregistrăm o creștere semnificativă. În România am reușit să obținem o creștere foarte bună a cifrei totale de vânzări în domeniul carburanților, cu 19,46%, comparativ cu anul precedent, iar segmentul taxelor de drum vine imediat în urma sa, cu o creștere cu 15,77%. Contrar prognozelor, prețurile la carburanți se află la nivelul scăzut al anului precedent. Cu toate acestea, divizia de rambursare, care depinde de prețurile la carburanți are, de asemenea, o evoluție pozitivă. Per ansamblu, am obținut, așadar, un rezultat foarte bun comparativ cu aceeași lună a anului anterior și privim cu optimism spre cel de al doilea semestru al anului.

Cum se produce această creștere?

În România, dispunem în prezent de o rețea foarte atractivă cu puncte de acceptanță ale partenerilor de servicii, constând în 755 de stații. La nivelul Europei, tranzacțiile cu taxe de drum au o evoluție foarte bună. Aici există încă multe piețe cu potențial mare. Din luna aprilie, putem deconta în sistem Postpay, ca un prim furnizor extern, taxa de drum din Croația. Un alt factor care nu trebuie subapreciat este scăderea semnificativă a ratei de pierdere a clienților, pe care am reușit să o gestionăm, printre altele, printr-un excelent serviciu pentru clienți. Acest aspect ne-a fost confirmat și în cadrul analizei noastre anuale privind satisfacția clienților. 75,6% dintre clienții noștri – cu 7,9% mai mult decât în anul anterior – ne-ar recomanda mai departe.

În primul semestru din 2016, subiectul principal a fost introducerea noului sistem de taxă de drum din Belgia. Pentru anul 2017 există un reper major?

Spre deosebire de anul precedent, pentru anul 2017 nu avem aşa ceva. Noi investim însă pe termen mediu și lung în mai multe proiecte, care vor da roade abia începând cu anul 2018 și mai târziu. Printre acestea se numără, de exemplu, noua noastră structură IT, care simplifică semnificativ schimbul de date cu partenerii de servicii și ne permite accesul la noile domenii de business. Strâns legate de acestea sunt și produse cum ar fi Digital Front Office, care este inclus în planurile noastre viitoare. Digital Front Office va înlocui contul electronic existent al clienților și va avea rolul de a oferi clienților noștri o multitudine de funcții suplimentare. Rolul funcției Toll Online Manager incluse aici este acela de a facilita comanda simplă și rapidă a aparatelor pentru taxele de drum din alte țări. O funcție care va fi extrem de importantă, mai ales în combinație cu DKV BOX EUROPE . Pregătirile pentru introducerea acestui EETS-Box sunt în plină desfășurare. La începutul anului 2018 se va lansa pe piață și DKV BOX ITALIA, cu ajutorul căruia transportatorii la nivel național – aceasta înseamnă în Italia 80 procente – vor putea deconta toate taxele de drum din Italia. În plus, vom extinde oferta noastră în domeniul electromobilității. O investiție de viitor este, de asemenea, extinderea rețelei în Eurasia – în zona Comunității Statelor Independente. Prin aceasta dorim să participăm la traficul rutier din aceste state, care are o creștere impresionantă, amplificat de extinderea impresionantă a comerțului electronic dintre China și Europa.

Din cele spuse, DKV Group ar avea o poziție excelentă…

Avem o poziție foarte bună, dar proiectele menționate aici nu se întâmplă de la sine. Echipa de la DKV este în permanenţă conectată la cerinţele piaţei. Operăm într-un mediu concurențial extrem de dinamic și concurăm cu companii care dispun de o viteză extraordinară de dezvoltare. Pentru a putea profita de investițiile noastre, trebuie să ne urmărim în mod consecvent scopurile şi să analizăm în mod constant dacă produsele și serviciile viitoare sunt căutate pe piață în această formă.

Cum doriți să realizați acest lucru?

Prin implicarea timpurie a clienților în dezvoltarea produselor noastre. În multe sensuri acest lucru se întâmplă deja. Totodată, trebuie să intensificăm semnificativ și să sistematizăm cercetarea de piață, pentru a ne asigura că urmăm paşii corecţi pentru piaţa în care ne desfăşurăm activitatea.