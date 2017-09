Programul Rabla Plus: Cum să îți iei mașină electrică cu 5.000 euro

Ministerul Mediului anunță modificări ale Programului „Rabla Plus”, prin includerea unei noi categorii de autoturisme, de la 1 ianuarie 2018, si anume cvadriciclurile electrice, ceea ce va face ca prețurile mașinilor cu emisii zero să fie mai accesibile ca oricând.

In acelasi timp, va fi introdus si un procent maxim de finantare de 50% din pretul de achizitie a autovehiculelor electrice, tinand cont de valoarea ecotichetului – de aproximativ 10.000 euro – raportata la preturile scazute ale noilor categorii de autovehicule eligibile. Cel mai accesibil si mai cunoscut vehicul de acest tip, Renault Twizy va costa, astfel, doar circa 5.000 euro, cu prețul bateriei inclus, respectiv 3.375 euro fără costul acesteia achitat la momentul achiziției. Așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Zoe, însă, cel mai probabil Twizy va fi eligibil doar cu bateria inclusă. Rămâne doar ca Renault să confirme oficial prețul final al lui Twizy, luând în calcul și prețul acumulatorilor.

O alta modificare la Programul Rabla Plus este eliminarea termenului de 31 decembrie pana la care pot fi emise facturile de achizitie a autovehiculelor electrice noi, tinand cont de perioadele mari de timp necesare producatorilor pentru livrarea autovehiculelor respective. In acest context, facturile vor fi emise in termenul de 120 de zile de valabilitate a notelor de inscriere a persoanelor fizice si juridice, fara a mai fi conditionata livrarea autovehiculelor pana la sfarsitul anului fiscal.

Totodata, s-a considerat necesara introducerea unui termen de maximum 60 de zile de la acceptare, de catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a dosarelor depuse de persoanele juridice, in care acestea trebuie sa se inscrie la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de achizitie a autovehiculele electrice noi.

De asemenea, la fel ca si in cazul Programului Rabla, si in cadrul Programului Rabla Plus s-a decis prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de acceptare de catre persoanele juridice, pana la data de 30 noiembrie 2017, astfel incat sa se creeze posibilitatea accesarii Programului de cat mai multe institutii si autoritati publice care depind de rectificarea bugetara.

Programul Rabla Plus a adus în acest an un ecobonus de 10.000 euro, pentru achiziția de modele 100% electrice, respectiv de 20.000 lei, echivalentul a 4.400 euro, pentru cumpărarea unei mașini cu propulsie hibridă de tip plug-in. Bonusul e acordat doar pentru modelele care emit mai puțin de 50 grame de dioxid de carbon pe kilometru. Pentru a beneficia de ecobonusul aferent programului Rabla Plus, cumpărătorul nu este obligat să caseze o mașină veche. În plus, reducerea poate fi cumulată și cu voucherul de 6.500 lei oferit în cadrul programului Rabla Clasic, dacă se casează și un automobil vechi.