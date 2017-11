Federal-Mogul Motorparts angajează 100 de persoane

Federal-Mogul Motorparts, producator de tehnologii pentru sectorul auto, angajeaza peste 100 de persoane la Ploiesti.

Posturile vizate vor fi create in fabricile care produc placute de frana si ansambluri si componente pentru stergatoare auto. Se cauta specialistii in inginerie electrica, mecanica, chimica, metalurgica si automatica. Cele mai multe posturi disponibile sunt cele de tehnician mentenanta, motostivuitorist, inginer SSM, operator productie.

Productia la fabrica de placute de frana de la Ploiesti a demarat in noiembrie 2012 iar dupa primul an, in 2013, depasea un milion de piese. In prezent, productia de placute a ajuns la 12 milioane de placute de frana pe an.

Cu doua fabrici si un birou, Romania devine a doua cea mai importata tara din regiune. Federal-Mogul mai detine doua fabrici in Polonia, o fabrica in Cehia si una in Ungaria.