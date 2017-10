Mercedes-Benz + Bridgestone = aventură. Joaca s-a terminat!

Biberach, Germania. Un orășel minuscul cu puțin peste 30.000 de locuitori. Dar puțini dintre ei știu că nu departe de casa lor se întind hectarele de aventură. Acolo este circuitul de off-road rezervat Mercedes-Benz Driving Events.

Taximetriștii și companiile care se ocupă de transfer de persoane nu știu să ajungă aici. Îți dau întâlnire la un hotel din oraș sau îți cer să le trimiți o hartă cu locația circuitului. Dar cum ar arăta harta circuitului de off-road? Câteva pante abrupte, poteci prin pădure pe care nu-ți vine să pui piciorul de teamă că nu mai ieși din noroi și niște denivelări. Nu mari. Foarte mari.

Dis de dimineață, lângă un hangar, pe pietrișul încă umed, mașinile stau aliniate. Sunt cuminți și curate de parcă acum ar fi ieșit pe porțile uzinei. Două GLS-uri, un GLE și G-uri. Multe G-uri 350d și 500, acestea din urmă cu bestia de V8 încă dormind sub capotă. Sunt toate încălțate – ni se atrage atenția – cu anvelope Bridgestone All Season. E clar, circuitul nu poate fi greu, e primul gând. Ce off-road să faci cu pneuri de stradă? Ne urcăm în mașini și urmăm în convoi “pace car”-ul negru, un G500. Dezactivez Parktronic-ul care “țipă” enervant, de-a dreptul panicat, atunci când mă apropii prea mult de vegetația de pe marginea potecii făcute de roți. Nu e ca și cum aș avea de ales.

Ne oprim și coborâm din mașini. Instructorii vor să ne vadă figurile șocate atunci când, pe denivelări, monstrul pătrățos rămâne cu o roată în aer. E clar, s-a terminat, să chemăm macaraua să ia mașina de acolo. Toată lumea scoate aparatele de fotografiat, dar nu apucă să facă sharf-ul și G-ul își schimbă poziția. Diferențialele 1 și 2 blocate, treapta M1 și a plecat. Wagon-ul cu gardă la sol de 205 milimetri e ca o barcă pe valuri. Suntem trimiși înapoi în mașini și mă gândesc că GLE-ul meu, da, mașină de familie, va fi lăsată pe dinafară la acest exercițiu. Dar aud în stația pe care o am la bord, lipită de parbriz: “Next car” (“Următoarea mașină”). GLE-ul meu este “next car”, așa că plec. Prin geamul deschis, instructorul îmi verifică setările. M1 și am pornit. Apăs ușor accelerația, iar “barca” mea cu stea în frunte se înclină pe denivelări, simt sub mașină diferențialele cum lucrează și îmi pare rău când se termină exercițiul. O iau de la capăt cu un GLS, apoi cu invincibilul G. Ce ușor și cât de simplu pare totul. Instructorul confirmă că anvelopele Bridgestone Dueler A/T 001 și cele Dueler H/P Sport cu care sunt încălțate mașinile noastre au exact presiunea folosită pentru drumurile obișnuite.

Ne îndreptăm apoi, în convoi, spre coama unui deal. În dreapta, de pe scaunul pasagerului, pare complicat și foarte riscant, iar dacă deschid geamul, am impresia că pot smulge iarba cu mâna, atât de înclinată este mașina. “Țineți geamurile închise!”, suntem sfătuiți. “Dacă vă răsturnați, nu veți putea opri căderea cu mâna!” “Răsturnat”? A zis cineva “răsturnat”?

La volan, lucrurile devin ușoare, iar dacă simți că ești prea aproape de răsturnare, virezi un pic către dreapta și gigantul bine dresat își recapătă echilibrul. Și facem asta iar și iar, până când ni se pare nefiresc atunci când suntem din nou pe o suprafață perfect plană.

Urmează trecerea prin apă. “Dacă vă așteptați să vedeți imaginile din fotografii, cu apa ridicată în aer de mașini, veți fi dezamăgiți”, ne avertizează instructorii, care ne explică: “Veți face valuri dacă mergeți prea repede. Dar în acest caz, motorul va trage apă, nu aer, și nimeni nu vrea să se ude la picioare.” O spun atât de firesc de parcă au trecut prin asta de zeci de ori. Ah, unde sunt cizmele de cauciuc când ai nevoie de ele? Doar așa, preventiv… Cu o adâncime de vad de 60 de centimetri în contul monștrilor noștri pe roți, traversăm balta uriașă și ne bucurăm să simțim iar uscat sub roți.

Primul exercițiu a luat sfârșit, iar după pauza de prânz, urmează tura a doua. Lăsăm „acasă” SUV-urile de familie. Doar G-urile merg la “războiul” din pădure. Chiar arătăm ca un convoi militar. Cele 7 G-uri construite la Graz merg în pas de defilare către următorul traseu. Din nou, diferențialele 1 și 2 blocate, în consola centrală se aprind LED-urile care confirmă comanda primită. Sunt printre norocoșii care se află la volanul unui G500 cu motor V8, care trage după el peste 2 tone și jumătate de mașină. Cu diferențialele blocate, am impresia că le trag pe toate în cârcă. Oare vedetele de la Hollywood care și-au luat G-uri cu interior de piele roșie au habar de ce e în stare mașina lor? Dar Papa de la Roma care, în 2008, se plimba cu un papamobil ce avea la bază un G500? Câte scări ar fi putut să urce și să coboare cu el la Vatican!

Calc accelerația și aud V8-ul de 4.0 litri cum urlă. Bordul îmi arată un consum de 30 l/100 km. Doar nu o să merg la consum pe rampa de-a lungul căreia văd doar cerul în fața ochilor. La coborâre, dezactivez diferențialele și o iau la vale, ghicind drumul care, văd mai jos, se termină într-un lac amenajat pentru ca elevii cursului de off-road să exerseze ce au învățat în prima lecție. “Ridică piciorul din frână, nu e nevoie de asta”, îmi spune instructorul cu al său calm ieșit din comun, ținând stația la gură deși e lângă mine. Sistemul Hill Decent Control face toată treaba, eu doar trebuie să mențin direcția. Oare se va opri în lacul plin de noroi? Din instinct, odată ajunsă jos, apăs accelerația, ca să fiu sigură că ies de acolo. Ce simplu a fost! Punct și de la capăt.

Urmează rampa. Rampa pe lângă care am trecut de atâtea ori în timpul exercițiilor anterioare bănuind că pe acolo nu treci decât călare sau pe jos. Călare am trecut, ce-i drept. Călare pe 422 de cai putere, cu 610 Newton metri întinși prin noroaie și bălți, cu anvelope Bridgestone lipite de sol. Dacă nu toate odată, măcar câte trei. Uneori doar două, care fac diferența între aderență și . Sună ireal, dar este adevărat și o crezi doar când o vezi din afară. La volan, ai impresia că simțurile te înșală. Aici transmisia 7G-Tronic ar fi putut la fel de bine să se numească 2G-Tronic. De mai mult, nici nu am nevoie.

Training-ul organizat de Mercedes-Benz Driving Events și Bridgestone ne-a făcut – cum le place instructorilor să ne gâdile orgoliul – experți în off-road. Toți participanții pleacă acasă cu certificate de supraviețuire. Pardon, de participare.