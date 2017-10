Noua taxa auto pentru masinile Euro 2 – Euro 4

Ministerul Mediului a confirmat proiectul pentru o noua taxa de poluare, care va afecta in primul rand masinile ce indeplinesc normele de poluare Euro 2 – Euro 4.

Gratiela Gavrilescu, Ministrul Mediului, a anuntat ca se lucreaza la stabilirea unei taxe de poluare pentru masinile cu norma de poluare mica si emisii mari de bioxid de carbon. Ea a remarcat ca numarul inmatricularilor de astfel de autoturisme s-a dublat fata de anul trecut.

„Anul acesta, in Romania, comparativ cu 2016, aceeasi perioada de timp, au intrat masini cu norme de poluare intre Euro 2 si Euro 4, aproximativ 350.000 de masini, comparativ cu 146.000 de masini in 2016. (…) S-a constituit un grup de lucru in vederea calculului si gandirii corecte, nu asa cum s-a intamplat in perioada precedenta, incat sa gasim o metoda prin care masinile care polueaza, care au o norma de poluare mica si care au emisii de bioxid de carbon mari, sa plateasca o taxa de poluare”, a declarat Gratiela Gavrilescu.

„Consider că nu trebuie să punem o taxă la taxă de primă înmatriculare, adică este ca şi cum gândim înainte, în viitor, punem căruţa înaintea boilor, în sensul că noi trebuie să ştim, în momentul în care gândeşti o astfel de taxă, să te gândeşti cât circulă ea (maşina n.r.), deci care este rulajul ei într-o anumită perioadă de timp, astfel încât să poţi să-i faci determinarea de astfel de emisii. Şi atunci o să ţinem cont de trei criterii: de capacitatea cilindrică, cea la care astăzi de fapt este impozitată orice maşină şi este un impozit la taxe şi impozite locale, norma de poluare – al doilea criteriu, şi al treilea, emisiile pe care le dă fiecare autovehicul”, a completat ministrul.

În ceea ce privește un posibil termen la care noua taxă ar putea fi introdusă, Grațiela Gavrilescu a spus: „Să mai avem un pic de răbdare, pentru că emiterea unui act normativ, din punctul meu de vedere, trebuie făcută din toate punctele de vedere legal şi cu dezbatere din timp cu toţi cei care sunt implicaţi, astfel încât să nu existe disfuncţionalităţi în sistem din toate punctele de vedere”.