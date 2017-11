Pedepse cu închisoarea pentru parcagiii ilegali

Senatul a adoptat zilele trecute iniţiativa legislativă a PNL care prevede pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care iau taxe de parcare șoferilor fără a avea autorizare. Liberalii Alina Gorghiu și Ovidiu Raeţchi au inițiat acest proiect, fiind votat cu 80 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri.

”Perceperea unei taxe pentru parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an. Dacă taxa se percepe pentru un spaţiu proprietate publică sau privată a statului, a unei unităţi administrativ teritoriale sau a oricărei persoane juridice care deţine în proprietate, administrează sau exploatează bunuri proprietate publică, pedeapsa este închisoarea de la 9 luni la 2 ani”, se arată în proiectul de lege.

Citeste continuarea articolului pe MissAuto