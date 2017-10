Planuri Renault: 20 modele electrificate, mai puține motoare diesel

Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi prezintă noul său plan strategic pentru următorii șase ani, intitulat Drive the Future 2017-2022. Printre ținte, lansarea a 15 modele autonome, servicii de taxi robot, 8 mașini electrice și alte 12 modele hibride sau plug-in hibride, numărul motoarelor pe benzină urmând, de asemenea, să crească în detrimentul celor alimentate cu motorină.

Planul Drive the Future dezvăluie modul în care Groupe Renault dorește să crească între anii 2017 și 2022. Compania prognozează o creștere cu 40% a volumului de mașini comercializate, urcând vânzările la peste 5 milioane de unități, comparativ cu 3,47 milioane unități livrate în 2016, totul cu un profit operațional de peste 7% la sfârșitul anului, ceea ce reprezintă o creștere cu 50%, de la un nivel de 5% atins în prezent.

Pentru a atinge aceste obiective, alianța Renault-Nissan-Mitsubishi va extinde gama de produse, aceasta urmând să cuprindă 21 de modele noi și 3 derivate, inclusiv opt noi modele electrice și 12 modele electrificate. 15 dintre aceste noi modele vor dispune de sisteme de conducere autonomă, gradul de complexitate variind de la Nivelul 2 la Nivelul 4 – modele compacte autonome (nivelul 2) urmând să ajungă pe piață până în 2019.

Compania intenționează să investească 18 miliarde de euro (21 miliarde de dolari) în cercetare și dezvoltare și să construiască noile VE (vehicule electrice) pe o arhitectură comună pentru toate cele trei branduri, creând o întreagă gamă de modele EV de dimensiuni compacte. Scopul este de a avea 80% din modelele Groupe Renault bazate pe platforme comune. Renault vrea să economisească aproximativ 4,2 miliarde de euro.

O altă schimbare drastică de direcție vizează producția de motoare diesel. Aceasta va fi redusă, noua strategie vizând pentru început uzina de la Valladolid, Spania, unde sunt asamblate 42% din toate motoarele Renault destinate pieței europene. Dacă în prezent raportul de producție motorină-benzină este de 70%, până în 2022, aceasta va ajunge la 50-50%. În acest sens, două dintre cele trei linii curente de producție vor fi retehnologizate pentru a suporta fabricare unităților TCe pe benzină. În 2016, la Valladolid au fost produse 1.56 de milioane de motoare

În plus, Groupe Renault anunță că investește Avtovaz (Lada) și dorește să fie mai proeminent pe piața rusă. Începând cu anul 2008, Renault deține deja 25% din brandul rusesc, iar din 2012 are mai mult de jumătate din acțiunile firmei. În plus, Groupe Renault dorește să crească în China prin crearea de noi societăți mixte care se ocupă de dezvoltarea de autoutilitare și mașini electrice. Groupe Renault vede, de asemenea, oportunități de extindere pe piețele în creștere, cum ar fi Brazilia, India și Iranul.

„Groupe Renault este in prezent o companie sanatoasa, profitabila, globala, orientata catre viitor. Drive the Future are ambitia de a realiza o crestere puternica si durabila beneficiind de investitiile in regiuni si produse cheie, capitalizand resursele si tehnologiile Aliantei si imbunatatindu-ne competitivitatea. Pornind de la angajamentul salariatilor Renault, acest nou plan va folosi din plin potentialul nostru pentru a inova si a creste intr-o industrie care evolueaza rapid”, spune Carlos Ghosn, Președintele Alianței.