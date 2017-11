Preturi Hyundai Kona in Romania: Cat costa noul SUV de oras

Preturi Hyundai Kona: Cel mai mic și mai accesibil SUV al casei coreene, noul Kona, poate fi comandat și de clienții din România, la prețuri cuprinse între 18.278 și 26.251 euro cu TVA.

Noul Kona este oferit în trei versiuni de echipare, Highway, Premium și Luxury, alături de două motorizări turbo, alimentate exclusiv cu benzină. Prețul de pornire este asociat variantei 1.0 T-GDi Highway cu 120 CP, tracțiune față și transmisie manuală cu șase trepte. Modelul Premium costă 20.896 euro, iar cel Luxury 22.086 euro.

Pentru motorul 1.6 T-GDi de 177 CP, disponibil standard cu tracțiune integrală și transmisie automată cu șapte trepte și dublu ambreiaj, dezvoltată in-house de Hyundai, socotelile pornesc de la 25.061 euro cu TVA, în nivelul de echipare mediu Premium. Versiunea Luxury poate fi achiziționată de la 26.251 euro.

Echiparea de serie include dotări precum jante din aliaj de 16 inch, lumini diurne LED, proiectoare de ceață, oglinzi și 4 geamuri electrice, suporturi portbagaj, bluetooth, cameră video pentru mersul cu spatele, climatizare duală automată, computer de bord, cotieră centrală, pilot automat, scaune față încălzite, ecran TFT central cu diagonala de 7 inch, volan încălzit.

Modelele Premium sunt dotate în plus cu sistem de navigație 3D cu ecran TFT de 8 inch, jante de 17 inch, HUD (head-up display color), încărcare telefon wireless, Keyless Entry/Start&Stop, oglindă heliomată, parbriz și geamuri față cu protecție solară, scaun șofer cu reglaj lombar electric, senzor de ploaie/lumină, tapițerie parțial piele/stofă, plafon panoramic. Pentru modelele de top Luxury, lista de echipamente se îmbogățește cu jante din aliaj de 18 inch, stopuri LED, pachet Two One (plafon și oglinzi negre sau gri), setare direcție drive mode (eco, sport, normal).

Toate prețurile includ un discount de lansare de 2.800 euro. Mai jos regăsiți lista oficială de preturi Hyundai Kona. Hyundai Kona a fost prezentat în premieră națională weekendul trecut, la Salonul Auto București 2017. CITEȘTE TOTUL DESPRE NOUL SUV AICI.