Preturi Jeep Compass: Cat costa noul SUV in Romania

Lista completa de preturi Jeep Compass e aici. Noul SUV Jeep poate fi achiziționat de clienții din România la cotații de listă cuprinse între 23.310 euro și 34.533 euro cu TVA.

Noul Compass poate fi testat in premiera la Baneasa Shopping City, in perioada 2-8 octombrie, in cadrul turneul european de lansare, “Jeep Compass Recalculating Tour”. Acesta are o lungime de 4,5 m și va fi poziționat între Renegade și Cherokee și va fi construit pe aceeași platformă Small Wide, folosită și fratele său mai mic, bineînțeles, într-o versiune cu ampatament mai lung.

La interior, Compass va beneficia de ultima evoluție a sistemului multimedia UConnect cu touchscreen de 5,0 sau 8,4 inch, pachetul tehnologic al modelului fiind completat de sisteme moderne de asistență (Lane Change Control, Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning).

În ceea ce privește motorizările, noul Compass va fi oferit în compania noilor unități diesel de 2,0 litri cu 140 sau 170 CP și a celei de 1,4 litri turbo cu patru cilindri pe benzină cunoscute deja de la Renegade, toate cuplate la transmisii manuale cu șase trepte sau automate cu nouă rapoarte. Tracțiunea integrală este opțională pentru modelul pe benzină și standard pentru motoarele diesel de 2 litri. Din ofertă face parte și dieselul de 1,6 litri și 120 CP, disponibil doar cu tracțiune față.

Cel mai ieftin Compass costă 23.310 euro și este animat de motorul 1.4 M-Air, în format 4×2. Dieselul de 1,6 litri poate fi comandat de la 26.532 euro, iar varianta 2.0 M-Jet 4×4 cu transmisie automată cu nouă trepte și 140 CP, de la 30.644 euro. Versiunea de vârf actuală 2.0 M-Jet are 170 CP, cutie automată și tracțiune 4×4 incluse, prețul de listă fiind cotat la 34.533 euro.

Sunt disponibile trei niveluri de echipare, Sport, Longitude și Limited. Nivelul de echipare Trailhawk, disponibil incepand cu anul 2018, pluseaza cu o suspensie inaltata cu 2,5 cm, scuturi protectoare, carlig rosu de remorcare si spoilere fata/spate unic care ofera un unghi de atac de 29,1 grade, un unghi de trecere a varfului de rampa de 23,7 grade si un unghi de degajare de 33,1 grade. Acestora li se adauga anvelope off-road de 17 inchi si o garda la sol de pana la 22,9 cm.

Principalele dotari standard sunt aer conditionat, geamuri anterioare si posterioare actionate electric, inchidere centralizata, sistem multimedia UConnect de 5.0 inchi cu Bluetooth, DAB radio, USB, AUX, cititor card SD si comenzi vocale, sistem audio cu 6 difuzoare, sistem Start&Stop, Cruise Control si Limitator de Viteza, comenzi radio pe volan, Keyless Entry, ESP+ABS, Hill Holder, Airbag-uri frontale, laterale anterioare si Windowbag-uri, sistem de mentinere a benzii Lane Keep Assist, sistem de avertizare a coliziunii frontale, frana de parcare cu actionare electrica, volan imbracat in piele, tapiterie din stofa si jante de 16” din otel.

Dintre dotările asociate nivelului de echipare Longitude amintim proiectoare de ceață, lumini interioare cu LED, jante de aliaj de 16 inch sau schimbător de viteze îmbrăcat în piele, în timp ce modelele Limited beneficiază în plus de climatizare automată, ecran color de 7 inch, sistem multimedia cu touchscreen de 7 inch și senzori de parcare spate.