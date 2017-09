Programul Rabla Clasic 2017 suplimentat cu 4.000 de tichete

Programul Rabla 2017 revine. Bugetul dedicat ramurei Rabla Clasic a fost suplimentat cu 25 de milioane de lei, echivalentul a 4.000 tichete ce vor fi destinate exclusiv persoanelor fizice.

„Aceste modificari au venit ca urmare a numeroaselor solicitari primite din partea romanilor si interesul foarte mare manifestat pentru acest Program ce se afla deja la a XIII-a editie. Scopul suplimentarii este acela ca numarul de masini care nu polueaza sa creasca, iar prin reinnoirea parcului auto national, se are in vedere, in primul rand, siguranta cetatenilor pe drumurile publice, dar si reducerea efectelor poluarii asupra sanatatii populatiei”, a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

Cumuland bugetul initial al programului cu aceasta suplimentare, se estimeaza ca Programul „Rabla” destinat persoanelor fizice va avea aproximativ 25.000 de beneficiari, pana la sfarsitul anului.

O alta noutate este aceea ca sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare din partea persoanelor juridice in cadrul Programului Rabla va fi prelungita pana la data de 30 noiembrie 2017, avand in vedere faptul ca autoritatile si institutiile publice dispun de sumele necesare doar dupa aprobarea rectificarilor bugetare si ca acestea sunt conditionate de indeplinirea procedurilor de achizitie pentru a accesa finantarea.

Valoarea primei de casare pentru Programul Rabla Clasic va rămâne de 6.500 de lei. La prima de casare se adaugă și un bonus suplimentar de 1.500 lei, pentru vehiculele care emit mai puțin de 98 g CO2/km – pragul va fi redus la 96 grame în 2018 și 95 grame în 2019.