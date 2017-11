Skoda Karoq a sosit în România. VEZI cât costă noul SUV

Skoda Karoq, cel mai mic si mai accesibil SUV al casei cehe, a fost a lansat oficial in Romania la Hard Rock Cafe, in cadrul evenimentului Karoq Fest.

Sub motto-ul „Drumul tau e altfel”, noua Skoda Karoq este un SUV compact caracterizat prin spatiu, cele mai noi sisteme de asistenta, faruri full-LED si servicii Skoda Connect.

Sunt disponibile cinci variante de motor, cu puteri intre 115 CP si 190 CP, dintre care patru sunt noi. Designul emotional si dinamic, cu numeroase elemente cristaline, caracterizeaza limbajul de design al noului SUV. Urmasul lui Yeti are un pret de pornire de 19.860 euro cu TVA.

VEZI AICI LISTA COMPLETA DE PREȚURI ȘI VERSIUNI

„Noua Skoda Karoq se adreseaza cuplurilor de orice varsta in cautare de experiete remarcabile, oferindu-le toata libertatea sa caute ce li se potriveste cel mai bine: oameni, locuri, momente si retete deosebite, precum si tot ceea ce hraneste simturile si entuziasmul”, a declarat Patricia Zegreanu, Director de Marketing si Comunicare Skoda Romania.

Skoda Karoq are 4.382 mm lungime, latime de 1.841 mm si inaltime de 1.603 mm, cu spatiul pentru genunchi de 69 mm si portbagajul cu capacitatea de 521 l cu scaunele din spate in pozitie normala. In plus, la bord pot fi gasite numeroase dotari inteligente, precum sistemul VarioFlex pentru scaunele din spate, permitand ca acest SUV sa devina un van cu capacitatea maxima de incarcare de 1.810 l.

CITEȘTE PRIMUL TEST CU SKODA KAROQ AICI