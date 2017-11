TOP 5: Anvelope de iarnă 215/65 R16 în testul ADAC

Iarna se apropie cu pași repezi, iar anvelopele reprezintă singura suprafaţă de contact cu solul acoperit cu gheaţă şi zăpadă. Top 5 cele mai bune anvelope de iarnă recomandate de ADAC în 2017.

Autoritatea germană ADAC a publicat clasamentul celor mai bune anvelope de iarnă cu dimensiunea de 215/65R16 (lățimea de 215 mm, înălțimea de 65 mm și diametrul de 16), fiind testate performanțele acestora în diferite condiții de drum: zăpadă, gheață, asfalt uscat sau umed.

Anvelopele de iarnă sunt cauciucuri special construite pentru a oferi o aderență adecvată atunci când temperatura de afară a scazut sub 7 grade sau carosabilul este acoperit cu zăpada, gheață sau polei. Anvelopele de iarnă conţin un amestec de cauciuc cu silica care menţine flexibilitatea anvelopei în timpul iernii. Este important ca atunci când temperaturile scad, anvelopele să rămână flexibile, astfel reducând semnificativ distanţa de frânare şi sporind aderenţa.

De asemenea, este important ca montarea, demontarea şi echilibrarea anvelopelor să fie realizate de persoane calificate. Acestea dispun de echipamentele şi tehnicile adecvate pentru realizarea acestor operaţiuni.

Locul 5: Michelin Alpin 5

Anvelopele de iarna Michelin Alpin 5 cu dimensiunile de 215/65R16 au avut o performanta echilibrata pe toate cele patru suprafete de contact.

Locul 4: Nokian WR D4

Anvelopele Nokian WR D4 cu dimensiunile de 215/65R16 au un indice de aderenta B, anvelopa asigurand performanta sporita in orice conditii pe timpul sezonului rece si are maximul in clasa eficientei consumului de combustibil, A.

Locul 3: Goodyear UltraGrip Performance Gen-1

Anvelopele de iarna Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 cu dimensiunile de 215/65/R16 are coeficientul C favorizand manevrabilitatea in sezonul rece. Clasa de randament al cosumului de combustibil este B.

Locul 2: BF Goodrich g-Force Winter 2

Anvelopele de iarna BF Goodrich g-Force Winter 2 cu dimensiunile 215/65/R16 au indicele de aderenta C, aratand faptul ca anvelopa are o capacitate de franare eficienta. Clasa de consum de combustibil este B.

Locul 1: Dunlop Winter Sport 5

Anvelopele de iarna Dunlop Winter Sport 5 cu dimensiunile 215/65/R16 au un coeficient C, performanta franarii fiind eficienta. Nivelul de zgomot este de 70dB, anvelopa detinand un nivel redus fata de alte modele. Anvelopa are ca indice care arata economia de carburant B, rezistenta la rulare fiind scazuta.