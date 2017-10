Anul rablelor: 1 din 5 mașini înmatriculate e second-hand

Primele noua luni din 2017 au adus recorduri istorice pentru vanzarile de masini second-hand, unul din cinci automobile inmatriculate in Romania in perioada ianuarie-septembrie fiind uzat.

Tranzactiile cu masinile la mana a doua au urcat la 378.424 de unitati, conform unei analize efectuate de Autovit.ro pe baza datelor publice oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), fenomen care s-a datorat, in principal, eliminarii timbrului de mediu incepand cu a doua luna a anului.

Comparativ, in primele 9 luni din 2016, piata masinilor rulate a ajuns la un numar de 222.859 unitati. De asemenea, si tranzactiile cu masini noi au crescut cu 16%, de la 67,992 in 2016 la 78,769 masini in perioada ianuarie – septembrie 2017.

Tranzactiile cu masini rulate pe plan intern (reinmatricularile) au cunoscut si ele un maxim istoric in primele noua luni ale acestui an, de 360.635 de unitati. Din 2013 si pana anul anterior, reinmatricularile se situau la sub 200.000 de unitati, potrivit DRPCIV.

Daca per total raportul dintre masinile noi si cele la mana a doua din import este de 1:5, la unele branduri este chiar si de peste 1:15, cum este cazul BMW si Audi, iar la Volkswagen si Opel este de 1:10.

De asemenea, eliminarea timbrului de mediu a facut ca in unele luni nivelul inmatricularilor de masini rulate sa fie chiar si de trei ori mai mare decat in luna similara din 2016.