Test drive Suzuki SX4: Filozofie nouă

Suzuki a îmbunătățit SX4 sub toate aspectele, operația fiind mai mult decât un simplu facelift: design mai adaptat pentru un SUV, gardă la sol mai mare, motoare pe benzină turbo noi, materiale noi și sistem multimedia modern. Test cu Suzuki SX4 1.4 Luxus Auto AllGrip.

La 3 ani de la lansare, Suzuki renovează masiv SX-4 S-Cross care intrase într-un fel în umbra noului Vitara. Modificările reprezintă mai mult decât un facelift şi au vizat motoarele, sistemul multimedia, designul, materialele şi echipamentele. Ultimii ani au fost marcate de schimbări profunde în gama de SUV-uri Suzuki. Noul SX4 S-Cross lansat în 2013 s-a poziţionat mai sus decât fosta generaţie SX4. În acelaşi timp, noul Vitara lansat în 2015 s-a poziţionat sub fostul Grand Vitara. Adică exact invers decât la fostele generaţii SX4 şi Vitara.



O dată cu apariţia noii Vitara în primăvara lui 2015, SX4 S-Cross a intrat într-un con de umbră din două motive: look-ul său de hatch înălţat era foarte banal, iar oferta de spaţiu (deşi SX4 este totuşi puţin mai mare având un ampatament cu 10 cm mai mare) şi de motoare este comparabilă.



Acum, Suzuki a operat modificări radicale la exterior şi i-a conferit lui SX4 un look de SUV. Capota a fost ridicată, iar grila radiatorului este mai verticală şi mai impunătoare datorită fantelor verticale proeminente şi ramei cromate. Toate acestea îi conferă lui SX4 o prezenţă mai puternică şi distinctă pe drum, conform oficialilor Suzuki. Privind în detaliu, sunt şi alte modificări, cum ar fi prizele inferioare de aer, noi modele de jante, farurile şi stopurile cu LED.

La interior, am remarcat plasticul moale din partea centrală a planşei de bord, cel negru lucios din jurul noului sistem multimedia de 7 inch preluat de la Vitara ca şi o serie de materiale mai bune în habitaclu. Cu excepţia lipsei unui buton rotativ pentru volum la sistemul multimedia, ergonomia este ireproşabilă. Totuşi, ca impresie generală, SX4 nu oferă aceeaşi calitate ca Nissan Qashqai. Finisarea este bună, dar unele materiale trădează preţul foarte accesibil.



Spaţiul interior este neschimbat, dar spătarul banchetei spate înclinabil sub două poziţii a dus la câştigarea a încă 10 litri în portbagaj. Astfel, volumul portbagajului oscilează de la 430-440 litri până la 1.269 litri cu bancheta rabatată. Podeaua dublă permite crearea unei suprafeţe de încărcare aproape plană.

Dar nu doar designul a fost ţinta îmbunătăţirilor. În ideea de a fi identificat mai bine cu un SUV, SX4 are o gardă la sol mărită cu 15 mm, de la 165 la 180 mm. Marea noutate sunt însă noile motoare turbo cu injecţie directă Boosterjet de 1,0 şi 1,4 litri.

Noi am luat contact cu cel de 1,4 litri combinat cu transmisia automată clasică cu 6 trepte (există şi una mai modernă cu dublu ambreiaj la dieselul de 1,6 litri). Cu 140 CP, motorul Boosterjet de 1,4 litri se simte foarte vânos chiar dacă cutia automată clasică mai filtrează din vioiciunea motorului, fiind destul de lentă. Există şi un mod manual disponibil doar de la padelele din spatele volanului care scurtează timpul de schimbare al treptelor. SX4 1.4 Boosterjet accelerează de la 0 la 100 km/h în 10,2 secunde, dar în realitate maşina se simte mult mai rapidă, această senzaţie fiind explicată de masa redusă de numai 1.235 kg.

Practic, inclusiv cu tracţiunea integrală şi cutia automată la bord, SX4 nu este mai greu decât o compactă 4×2 cu transmisie manuală.Motorul urcă uşor în ture şi este plin de viaţă, fiind în acelaşi timp clar mai rafinat decât fostul motor aspirat de 1,6 litri. Iar eficienţa proverbială a lui Suzuki nu s-a pierdut chiar dacă nu am atins consumul oficial de 5,7 l/100 km. La drum întins se poate merge cu 5,7-6,5 l/100 km cu 100-120 km/h, iar în oraş o medie de 8,5-9 l/100 km este normală.

Suzuki a rafinat şi suspensia faţă de vechiul model. Suzuki SX4 nu are incisivitatea lui Mazda CX-3 spre exemplu, însă masa mică şi direcţia precisă îi conferă o agilitate mai bună ca în trecut, iar suspensia a fost îmbunătăţită pentru a oferi mai multă stabilitate şi confort. Per total, SX4 este plăcut la condus atât pe şosea cât şi în off-road, caroseria fiind bine rigidizată, iar sistemul 4×4 All Grip Select permite alegerea a trei moduri Auto, Sport, Snow/Mud oferind şi posibilitatea blocării transmisiei în raportul 50-50% pentru tracţiune optimă în teren greu. Totuşi, pe şosea, la viteze de peste 130 km/h zgomotul la vânt şi la rulare începe să îşi facă simţită prezenţa.

Versiunea testată costă 23.300 euro dar include foarte multe echipamente printre care pilot automat adaptiv, navigaţie, jante de aliaj de 17 inch, sisteme de asistenţă, tapiţerie de piele, scaune încălzite. Iar preţul de atac, de 14.600 euro pentru versiunea SX4 1.0 Cool 4×2, rivalizează chiar cu al unor modele de clasă mai mică, gen Captur sau 2008.

Verdict AutoExpert SX4 beneficiază de câteva schimbări majore, noul motor turbo fiind un real plus în materie de rafinament şi performanţe ca şi designul mai bine adaptat ideii de SUV. Noul sistem multimedia, materialele mai bune şi echiparea standard completă sunt alte atuuri. Iar sistemul 4×4 oferit la un preţ atractiv demonstrează că Suzuki rămâne unul din promotorii libertăţii de mişcare pe orice teren. “All Grip for all people” e un slogan competent.